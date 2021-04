Bologna, negativi i tamponi effettuati: sospiro di sollievo per Soriano (Di venerdì 2 aprile 2021) Buone notizie per Sinisa Mihajlovic ed il Bologna: tutti negativi i tamponi effettuati sul gruppo squadra, compreso Soriano di ritorno dalla Nazionale Buone notizie per il Bologna di Sinisa Mihajlovic: sono tutti negativi i tamponi molecolari effettuati ieri sul gruppo squadra. Nessun contagiato dunque di ritorno dalle Nazionali. sospiro di sollievo dunque soprattutto per Roberto Soriano: il centrocampista del Bologna è tornato dopo le tre gare della Nazionale e dopo il focolaio nel gruppo azzurro. Unico calciatore positivo al momento Leonardo Bonucci. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Buone notizie per Sinisa Mihajlovic ed il: tuttisul gruppo squadra, compresodi ritorno dalla Nazionale Buone notizie per ildi Sinisa Mihajlovic: sono tuttimolecolariieri sul gruppo squadra. Nessun contagiato dunque di ritorno dalle Nazionali.didunque soprattutto per Roberto: il centrocampista delè tornato dopo le tre gare della Nazionale e dopo il focolaio nel gruppo azzurro. Unico calciatore positivo al momento Leonardo Bonucci. Leggi su Calcionews24.com

