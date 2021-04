Bologna | Mihajlovic tira le orecchie a Mancini | “perché convocare Soriano e lasciarlo in tribuna?”

(Di venerdì 2 aprile 2021) I campionati si sono fermati per lasciare spazio alle Nazionali, sabato sarà una giornata ricca di emozioni con tante partite in programma per quanto riguarda il campionato di Serie A. Nel frattempo il tecnico Sinisaleper la convocazione di, il calciatore rossoblu non è mai sceso in campo. Ilè a caccia dei punti della tranquillità, la salvezza è sempre più a portata di mano. La Nazionale italiana ha conquistato tre vittorie consecutive nei tre match di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.suFoto di Giorgio Benvenuti / AnsaIlsi prepara per la partita di campionato l’Inter e l’allenatore Sinisaha ...

non le manda a dire all'allenatore della nazionale: "Se Mancio fosse stato attento alle vicende del- ha detto, alla vigilia della sfida con l'Inter - non avrebbe portato ...Per Sinisavale sia per l'avversaria di domani, quell'Inter che è rimasta nel suo cuore, che per il compagno di tante avventure Mancini . Il tecnico delse l'è legata al dito per ...Mihajlovic e Mancini sono amici, ma questo non basta al ct per salvarsi dalla rabbia del tecnico rossoblù. (ANSA) ...Mihajlovic e Mancini sono amici da tempo, ma c'è stato un fatto che li ha messi, per così dire, contro. La convocazione di Soriano, che poi è rimasto in tribuna.