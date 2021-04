Bologna Inter, i convocati di Mihajlovic: out Mbaye, Skorupski e Medel (Di venerdì 2 aprile 2021) Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro l’Inter: l’elenco Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro l’Inter. Non recupera Mbaye, out anche Skorupski, Hickey e Santander. Non convocato Medel e out Palacio per squalifica. Portieri: Da Costa, Ravaglia. Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Faragò, Soumaoro, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Juwara (80), Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Sinisaha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani sera contro l’: l’elenco Sinisaha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani sera contro l’. Non recupera, out anche, Hickey e Santander. Non convocatoe out Palacio per squalifica. Portieri: Da Costa, Ravaglia. Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Faragò, Soumaoro, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Juwara (80), Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

_intermagazine : Qui Bologna, sono 21 i convocati da Mihajlovic per l’Inter - VivInterNews : RT @internewsit: Bologna-Inter, Conte riannoda il filo dopo il «vantaggio» Covid-Nazionali - - VivInterNews : RT @internewsit: Bologna-Inter, 21 convocati per Mihajlovic: assenti tre ex nerazzurri - - gianlucarossitv : Video-editoriale del 2.4.2021 L'#Inter a Bologna cerca la 9ª vittoria consecutiva e #Lukaku il 60° gol nerazzurro.… - internewsit : VIDEO - Bologna-Inter, l'ultimo precedente: Lukaku guida la rimonta - -