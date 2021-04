Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti di venerdì 2 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ stato pubblicato il Bollettino coronavirus sulla situazione epidemiologica nella Regione Veneto, uno dei territori più colpiti dalla pandemia. Nuova giornata di monitoraggio dei dati più importanti e di seguito ecco i numeri aggiornati a giovedì 1 aprile. In particolare, in Veneto, si registrano 1.567 nuovi contagi, 29 morti, 19.136 tamponi molecolari, 2.157 guariti, 284 (+3) ricoverati in terapia intensiva, 1.666 (-11) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 37.999 gli attualmente positivi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ stato pubblicato ilcoronavirus sulla situazione epidemiologica nella Regione, uno dei territori più colpiti dalla pandemia. Nuova giornata di monitoraggio dei dati più importanti e di seguito ecco i numeri aggiornati a giovedì 1. In particolare, in, si registrano 1.567 nuovi, 29, 19.136 tamponi molecolari, 2.157, 284 (+3) ricoverati in terapia intensiva, 1.666 (-11) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 37.999 gli attualmente positivi. SportFace.

