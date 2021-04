Bollettino coronavirus | i dati di venerdì 2 aprile | altri 114 casi a Trento

(Di venerdì 2 aprile 2021) Sono state trovate altre 114 persone positive al covid in provincia dinella giornata di. La situazione negli ospedali è sempre delicata: le persone ricoverate in terapia ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

Sono state trovate altre 114 persone positive al covid in provincia di Trento nella giornata di venerdì 2 aprile. La situazione negli ospedali è sempre delicata: le persone ricoverate in terapia ...Le persone risultate positive alsono 47.945 (+465 rispetto a ieri), quelle negative ... Per mero errore materiale nelregionale dell'1.04.2021 sono stati riportati nella ...Scende a 0.98, sotto la soglia di allerta di 1, l'Rt nazionale. La scorsa settimana era a 1.08. In calo pure l'incidenza che passa da 240 a ...Non si ferma il contagio da Covid-19 in Valle d'Aosta ... E' quanto si legge nel bollettino della Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl. I guariti sono 45. Dall'inizio dell'emergenza ...