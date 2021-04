Bollettino Coronavirus di Venerdì 2 Aprile 2021 | rapporto positivi tamponi al 6 | 62%

(Di venerdì 2 aprile 2021) In data 2l’incremento nazionale dei casi è +0,60% (ieri +0,65%) con 3.629.000 contagiati totali, 2.953.377 dimissioni/guarigioni (+19.620) e 110.328 deceduti (+481); 565.295 infezioni in corso (+1.816). Ricoverati con sintomi -245 (28.704); terapie intensive +23 (3.704) con 232 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 331.154totali (ieri 356.085) di cui 192.799 molecolari (ieri 205.127) e 138.355 test rapidi (ieri 150.958) con 104.165 casi testati (ieri 101.009); 21.932(target 4.311);totali 6,62% (ieri 6,64% – target 2%);/casi testati 21,05% (ieri 23,41% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.941; Campania 2.057; Puglia 2.044; Piemonte 1.942; Lazio 1.918; Emilia ...

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 aprile: 21.932 nuovi casi e 481 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 2 aprile: 21.932 nuovi casi e 481 morti - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino di oggi 2 aprile: 21.932 nuovi casi e 481 morti - ErikaMandorlini : RT @Adnkronos: Ecco i dati delle ultime 24 ore sul #Coronavirus - zazoomblog : Coronavirus Sicilia il bollettino del 2 aprile 2021: ancora boom di contagi in 24 ore la situazione a Palermo -… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

LOMBARDIA 2 APRILE/ +3.941 casi, ricoveri in calo Come riportato dai colleghi di milanotoday, ieri gli agenti hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari ...Gli attualmente positivi alin Italia sono 565.295 ( 1.861 più di ieri), mentre i ... Per leggere ilCovid della Regione Toscana cliccare qui .Sono 472 i nuovi contagi da coronavirus in Liguria, secondo la tabella del bollettino di oggi, 2 aprile, pubblicata sul sito del ministero ...Sono 21.932 i positivi del bollettino odierno del ministero della Salute, mentre le vittime sono 481. Il tasso positività è stabile al 6,6%. In 14 Regioni le terapie intensive sopra la soglia critica, ...