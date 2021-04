“Bisogna riaprire le attività”, il grido d’allarme Confcommercio Campania (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Consiglio direttivo di Salerno di Confcommercio Campania ha chiesto un incontro urgente al Prefetto per segnalare la grande preoccupazione degli esercenti. “Sono già troppi i commercianti del settore abbigliamento, calzature e preziosi di Salerno e provincia che manifestano l’insostenibilità di tenere ancora le serrande abbassate nel caso di un eventuale nuovo prolungamento in zona rossa in Campania – è scritto nella nota inviata al rappresentante del Governo – una protesta spontanea che nasce dalla situazione di grandissima difficoltà del comparto che ha subito cinque mesi di chiusure e non riesce più a far fronte ai fitti, ai costi fissi e alle scadenze con i fornitori. Un vero e proprio allarme sociale che ci colpisce da vicino – prosegue la nota inviata al Prefetto – perché potrebbe sfociare in proteste difficili da gestire”. ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Consiglio direttivo di Salerno diha chiesto un incontro urgente al Prefetto per segnalare la grande preoccupazione degli esercenti. “Sono già troppi i commercianti del settore abbigliamento, calzature e preziosi di Salerno e provincia che manifestano l’insostenibilità di tenere ancora le serrande abbassate nel caso di un eventuale nuovo prolungamento in zona rossa in– è scritto nella nota inviata al rappresentante del Governo – una protesta spontanea che nasce dalla situazione di grandissima difficoltà del comparto che ha subito cinque mesi di chiusure e non riesce più a far fronte ai fitti, ai costi fissi e alle scadenze con i fornitori. Un vero e proprio allarme sociale che ci colpisce da vicino – prosegue la nota inviata al Prefetto – perché potrebbe sfociare in proteste difficili da gestire”. ...

Advertising

CarloCalenda : Dici. E quindi avalli un “sequestro di persona”? Perché non stiamo parlando di uno che ha detto “io avrei fatto in… - alelu62 : Guido Crosetto contro Roberto Speranza: 'In oltre un anno da ministro non ha trovato un'alternativa'… - Cris_970 : @CislNazionale @robersperanza @MinisteroSalute Se volete arginare la soluzione è semplicissima. Basta riaprire e so… - MarcoN17023399 : RT @vicevongola2: Bisogna riaprire. - Priscilla4788 : @Citizen7659876 @PastoreFrance @ReginaNera6 [cont.] 7) come mai tutti gli stati con alta % di vaccinati, riaprono,… -