Bergamo, spacca cassetta delle offerte in chiesa per rubare 78 euro: denunciato (Di venerdì 2 aprile 2021) Un uomo di 33 anni è stato denunciato a piede libero dalla Polizia Locale del Comune di Bergamo mercoledì pomeriggio, dopo avere strappato e poi spaccato una cassetta delle offerte della chiesa di Santa Lucia per rubare i 78 euro al suo interno. Giro di vite anche sullo spaccio di sostanze stupefacenti, con oltre 150 grammi di hashish sequestrati e quasi 800 euro in contanti recuperati, una persona arresta e una denunciata a piede libero. Il primo intervento è di qualche giorno fa, quando gli agenti del comando di via Coghetti hanno fermato un uomo residente a Cremona, sorpreso con un etto di hashish e 758 euro in contanti e, per questo motivo, deferito. Giovedì pomeriggio, invece, nel quartiere della ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 aprile 2021) Un uomo di 33 anni è statoa piede libero dalla Polizia Locale del Comune dimercoledì pomeriggio, dopo avere strappato e poito unadelladi Santa Lucia peri 78al suo interno. Giro di vite anche sullo spaccio di sostanze stupefacenti, con oltre 150 grammi di hashish sequestrati e quasi 800in contanti recuperati, una persona arresta e una denunciata a piede libero. Il primo intervento è di qualche giorno fa, quando gli agenti del comando di via Coghetti hanno fermato un uomo residente a Cremona, sorpreso con un etto di hashish e 758in contanti e, per questo motivo, deferito. Giovedì pomeriggio, invece, nel quartiere della ...

