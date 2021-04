Benevento | tentano estorsione da 20mila euro a imprenditore edile | quattro arresti

(Di venerdì 2 aprile 2021) Cronaca di: arrestate per tentatapersone che avevano provato a riscuotere una tangente diai danni di un(il quale ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri). A, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno arrestato, in flagranza di reato, 4 persone ritenute responsabili del reato di tentata. Si tratta

di riscuotere una tangente da 30mila euro a un imprenditore ma vengono arrestati in ... un imprenditore edile locale, che qualche giorno fa aveva denunciato ai carabinieri di di essere ... Tentano di riscuotere una tangente da 30mila euro a un imprenditore ma vengono arrestati in flagranza dai carabinieri travestiti da finti operai. In manette sono finiti per tentata estorsione un pregi ...