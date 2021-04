Belen Rodriguez come Chiara Ferragni: il nuovo progetto (Di venerdì 2 aprile 2021) Un nuovissimo ed importante progetto per la modella argentina Belen Rodriguez impegnata a creare una linea baby per Original Marines Chiara e BelenNonostante sia al sesto mese di gravidanza Belen Rodriguez continua a lavorare senza sosta. Tra i vari shooting fotografici, dove mostra anche il suo bel pancione per lei è in arrivo una grande novità. La modella argentina ha deciso di seguire le orme di Chiara Ferragni e creare una linea bebè per il noto marchio Original Marines. Il famosissimo brand ha deciso di coinvolgere la futura mamma in una collezione che porta il suo nome. La linea uscirà il prossimo luglio, in concomitanza con la nascita di Luna Marie. Visualizza questo post su ... Leggi su formatonews (Di venerdì 2 aprile 2021) Un nuovissimo ed importanteper la modella argentinaimpegnata a creare una linea baby per Original MarinesNonostante sia al sesto mese di gravidanzacontinua a lavorare senza sosta. Tra i vari shooting fotografici, dove mostra anche il suo bel pancione per lei è in arrivo una grande novità. La modella argentina ha deciso di seguire le orme die creare una linea bebè per il noto marchio Original Marines. Il famosissimo brand ha deciso di coinvolgere la futura mamma in una collezione che porta il suo nome. La linea uscirà il prossimo luglio, in concomitanza con la nascita di Luna Marie. Visualizza questo post su ...

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Belen si mostra orgogliosa: 'Eccola, ora si incomincia a vedere' Belen Rodriguez ha ricevuto diverse critiche in questi mesi di dolce attesa perché la pancia non si vedeva: finalmente la showgirl inizia a mostrare qualche rotondità confermando che presto darà alla ...

"Anto' fa caldo" e Belen si mette in bikini sul balcone a Milano Un caldo anomalo, ma una visione non inconsueta. Belen Rodriguez ai primi tepori della primavera milanese non resiste ed esce sul balcone in due pezzi. Il bikini striminzito fatica a contenere le sue curve e il suo bellissimo pancione e il video ...

Belen Rodriguez pazza di Antonino Spinalbese: "Sei così bello che..." Corriere dello Sport.it Belen mostra orgogliosa la sua pancia: 'Ora si incomincia a vedere' Belen Rodriguez ha ricevuto diverse critiche in questi mesi di dolce attesa perché la pancia non si vedeva: finalmente la showgirl inizia a mostrare qualche rotondità confermando ...

