Beatrice | Jacopo | Esteban… i ragazzi autistici dei centri bergamaschi | “Al lavoro per la comunità”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Venerdì 2 aprile ricorre la Giornata internazionale per la consapevolezza dell’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico. A Bergamo e provincia, si stima che ci siano 1087 persone con disturbi dello spettro autistico: 89 nell’Ambito di Bergamo. Dei 503 bambini econ disabilità inseriti nelle scuole pubbliche della città (materne, primarie, secondarie di primo e secondo grado), 50 circa presentano questo tipo di diagnosi. Quest’anno l’ONU dedica la giornata al tema dell’inclusione sulperché, come afferma António Guterres Segretario Generale Nazioni Unite, “Le persone con autismo hanno diritto all’autodeterminazione, indipendenza e autonomia, così come il diritto all’istruzione e alsu base di parità con gli altri.” A ...