Basket, la FIP blocca il mercato della Fortitudo (Di venerdì 2 aprile 2021) La FIP, come riportato oggi in un articolo del Corriere dello Sport, ha bloccato il mercato della Fortitudo Bologna. Questa decisione è dovuta al mancato rispetto, da parte del sodalizio bolognese, dei parametri economici e finanziari e al disequilibrio della situazione patrimoniale del club. La Fortitudo, dal canto suo, con una nota sul suo sito ufficiale ha fatto sapere che il rapporto ricavi-indebitamento dell’ultimo esercizio di bilancio ha registrato una voce al passivo di euro 1.000.000. Inoltre, sempre stante quanto riportato nella nota in questione, alla richiesta pervenuta nel mese di febbraio 2021 da parte della Com.Te.C di regolarizzare la posizione entro i successivi 30 giorni, Fortitudo Pallacanestro ha risposto con un’immediata ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) La FIP, come riportato oggi in un articolo del Corriere dello Sport, hato ilBologna. Questa decisione è dovuta al mancato rispetto, da parte del sodalizio bolognese, dei parametri economici e finanziari e al disequilibriosituazione patrimoniale del club. La, dal canto suo, con una nota sul suo sito ufficiale ha fatto sapere che il rapporto ricavi-indebitamento dell’ultimo esercizio di bilancio ha registrato una voce al passivo di euro 1.000.000. Inoltre, sempre stante quanto riportato nella nota in questione, alla richiesta pervenuta nel mese di febbraio 2021 da parteCom.Te.C di regolarizzare la posizione entro i successivi 30 giorni,Pallacanestro ha risposto con un’immediata ...

