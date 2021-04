Basket, Final Eight Coppa Italia Serie B 2021: Rieti si prende la semifinale, Rimini ko 73-64 (Di venerdì 2 aprile 2021) La Bricofer Real Sebastiani Rieti batte 73-64 la RivieraBanca Basket Rimini nel match valevole per i quarti di Finale della Coppa Italia di Serie B 2021 e approda in semiFinale. Buon avvio di partita per i romagnoli che chiudono il primo quarto avanti di un punto 15-14, ma nel secondo parziale i laziali prendono il largo rifilando agli avversari un 24-19. Rimini prova a reagire, ma non riesce a recuperare il gap, poiché Rieti incrementa ulteriormente il proprio vantaggio nel secondo tempo, andando a vincere la contesa. Migliori marcatori Loschi e Mladenov con 14 punti. IL PROGRAMMA DELLE Final Eight DI Coppa Italia I RISULTATI DEI ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) La Bricofer Real Sebastianibatte 73-64 la RivieraBancanel match valevole per i quarti die delladie approda in semie. Buon avvio di partita per i romagnoli che chiudono il primo quarto avanti di un punto 15-14, ma nel secondo parziale i laziali prendono il largo rifilando agli avversari un 24-19.prova a reagire, ma non riesce a recuperare il gap, poichéincrementa ulteriormente il proprio vantaggio nel secondo tempo, andando a vincere la contesa. Migliori marcatori Loschi e Mladenov con 14 punti. IL PROGRAMMA DELLEDII RISULTATI DEI ...

