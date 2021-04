Basket, Final Eight Coppa Italia Serie B 2021: Piacenza è in semifinale, Roseto piegata 71-69 (Di venerdì 2 aprile 2021) La Bakery Basket Piacenza supera 71-69 la Liofilchem Roseto nel match valevole per i quarti di Finale delle Final Eight della Coppa Italia di Serie B 2020/2021 e vola in semiFinale. L’avvio di gara è all’insegna dell’equilibrio, infatti, le due squadre chiudono il primo quarto in parità sul 16-16, ma già nel secondo parziale gli ospiti provano a prendere il largo, accumulando sette punti di vantaggio (21-14). Nel secondo tempo, dopo un nuvo 16-16, i padroni di casa si scatenano per tentare la rimonta, ma Piacenza, nonostante il soprasso subito, riesce a tornare avanti e a vincere 71-69. Migliori marcatori Serafini con 17 punti e Perin con 16. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA DELLE ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) La Bakerysupera 71-69 la Liofilchemnel match valevole per i quarti die delledelladiB 2020/e vola in semie. L’avvio di gara è all’insegna dell’equilibrio, infatti, le due squadre chiudono il primo quarto in parità sul 16-16, ma già nel secondo parziale gli ospiti provano a prendere il largo, accumulando sette punti di vantaggio (21-14). Nel secondo tempo, dopo un nuvo 16-16, i padroni di casa si scatenano per tentare la rimonta, ma, nonostante il soprasso subito, riesce a tornare avanti e a vincere 71-69. Migliori marcatori Serafini con 17 punti e Perin con 16. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA DELLE ...

