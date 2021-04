Basket, Final Eight Coppa Italia Serie B 2021: Agrigento vola in semifinale, battuta Cividale (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ la Fortitudo Agrigento l’ultima squadra a staccare il pass per le semiFinali delle Final Eight di Basket di Coppa Italia Serie B 2021. La squadra siciliana batte Cividale col punteggio di 64-69 e giocherà contro Rimini nella sfida che varrà poi l’approdo in Finale in questa tre giorni all’insegna del grande Basket. Le migliori otto del girone di andata si sono sfidate nei quarti e a chiudere il programma in serata è stato l’incontro tra i friulani e la Moncada. Primo quarto equilibrato con la Moncada che chiude avanti 13-15: la Fortitudo prende il largo, invece, nel secondo quarto, imponendosi per 11-19 e portando all’intervallo lungo il proprio vantaggio sul +10. Nel terzo parziale ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ la Fortitudol’ultima squadra a staccare il pass per le semii delledidi. La squadra siciliana battecol punteggio di 64-69 e giocherà contro Rimini nella sfida che varrà poi l’approdo ine in questa tre giorni all’insegna del grande. Le migliori otto del girone di andata si sono sfidate nei quarti e a chiudere il programma in serata è stato l’incontro tra i friulani e la Moncada. Primo quarto equilibrato con la Moncada che chiude avanti 13-15: la Fortitudo prende il largo, invece, nel secondo quarto, imponendosi per 11-19 e portando all’intervallo lungo il proprio vantaggio sul +10. Nel terzo parziale ...

Advertising

sportface2016 : #Basket, Final Eight Coppa Italia #SerieB: #Agrigento batte #Cividale e vola in semifinale - zazoomblog : LIVE – Torino-Scafati 67-79 basket Final Eight Coppa Italia A2 2021 (DIRETTA) - #Torino-Scafati #67-79 #basket… - zazoomblog : LIVE – Torino-Scafati 17-21 basket Final Eight Coppa Italia A2 2021 (DIRETTA) - #Torino-Scafati #17-21 #basket… - zazoomblog : LIVE – Torino-Scafati 3-6 basket Final Eight Coppa Italia A2 2021 (DIRETTA) - #Torino-Scafati #basket #Final… - sportface2016 : #Basket #CoppaItalia #A2: #Torino vs #Scafati inizia in ritardo per un guasto al tabellone dei 24 secondi -