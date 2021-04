Basket, Final Eight Coppa Italia A2 2021: Napoli batte Orzinuovi 80-69 (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella sfida valida per il quarto di Finale della Coppa Italia di Serie A2, il GeVi Napoli domina sull’Agribertocchi Orzinuovi con il punteggio di 80-69 (23-14; 22-19; 22-17; 13-19), ottiene il pass per la semiFinale nella quale affronterà la vincente del quarto di Finale tra Tortona e Ferrara. Avvio di match favorevole ai padroni di casa che partono forte allungando a +7 (12-5) a tre minuti dalla fine del primo quarto e chiudendo con nove punti di vantaggio (23-14). Subito sette punti consecutivi di Napoli nella prima parte del secondo parziale (30-14), dominato e chiuso sul +12 (45-33). Orzinuovi sempre più in difficoltà nel terzo quarto, con i padroni di casa che allungano sul +20 (58-38) e chiudono sul +17 (67-50). Buon ultimo ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella sfida valida per il quarto die delladi Serie A2, il GeVidomina sull’Agribertocchicon il punteggio di 80-69 (23-14; 22-19; 22-17; 13-19), ottiene il pass per la semie nella quale affronterà la vincente del quarto die tra Tortona e Ferrara. Avvio di match favorevole ai padroni di casa che partono forte allungando a +7 (12-5) a tre minuti dalla fine del primo quarto e chiudendo con nove punti di vantaggio (23-14). Subito sette punti consecutivi dinella prima parte del secondo parziale (30-14), dominato e chiuso sul +12 (45-33).sempre più in difficoltà nel terzo quarto, con i padroni di casa che allungano sul +20 (58-38) e chiudono sul +17 (67-50). Buon ultimo ...

