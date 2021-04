Basket femminile | 25a giornata di Serie A1 monca | tre partite rinviate Trasferte per Bologna e Schio | Ragusa riceve Campobasso

(Di venerdì 2 aprile 2021) Un’autenticafalcidiata: in questo modo si può definire la venticinquesima e penultima di regular season inA1 2020-2021. Con i rinvii di San Martino di Lupari-Empoli, Sassari-Vigarano e Venezia-Battipaglia, viene da domandarsi cosa ne potrà essere di questa parte finale della fase che definisce playoff, playout e retrocessa, se non altro per l’eventuale necessità di recuperare i tre match in questione e la quarantena imposta a Vigarano fino al 13 aprile. PASSALACQUA-LA MOLISANA MAGNOLIA(Domenica 3 aprile, ore 15:30) Le siciliane provano a difendere il terzo posto contro, che a questo campionato chiede soltanto una vittoria da raccogliere tra questa partita e la successiva contro Lucca per essere ufficialmente fuori da ogni pericolo di finire ai playout. La ...

... ex giocatrice della Briantea84 Cantù diin carrozzina, che è passata al canottaggio con il ... seguito dalle 17 del singolo. Il via della manifestazione sarà venerdì 9 aprile alle ore ...vigilia della 25esima giornata del massimo campionato di serie A1.penultimo impegno regolare per Costa gasata dalla recente qualificazione ai playoff Vigilia del ...Ebbene sì, la notizia è ufficiale: domenica 11 aprile prenderà il via anche il campionato di serie C Femminile. Tanti gli sforzi fatti sia dal Co ...Iniziano a sorgere problemi piuttosto importanti all'interno del finale di stagione di Serie A1 femminile, tutti legati al Covid-19 e alla vicinanza tanto dei playoff scudetto quanto dei playoff retro ...