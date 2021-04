Bari | 45enne ucciso | confessa la minorenne che era stata portata in questura L' uomo era stato accoltellato ieri sera

(Di venerdì 2 aprile 2021) Unahato di avereilin via Ravanas al quartiere Libertà di. Accanto alla ragazza, in, la madre e l’avvocato difensore. La 17enne ha detto di aver usato il coltello nel corso di un litigio. L’è morto la scorsa notte. L'articololache erain L'era proviene da Noi Notizie..

Advertising

giornaleradiofm : Omicidio a Bari: ragazza 17enne confessa, l'ho ucciso io: (ANSA) - BARI, 02 APR - Ha confessato di essere la respon… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Ha confessato di aver ucciso il 45enne Giuseppe De Mattia la 17enne interrogata stasera a #Bari. La ragazza, accompagnata da… - simcopter : RT @rtl1025: ?? Ha confessato di aver ucciso il 45enne Giuseppe De Mattia la 17enne interrogata stasera a #Bari. La ragazza, accompagnata da… - rtl1025 : ?? Ha confessato di aver ucciso il 45enne Giuseppe De Mattia la 17enne interrogata stasera a #Bari. La ragazza, acco… - Telebari : Bari, 45enne ucciso a coltellate: 17enne interrogata confessa l'omicidio - #Bari #Notizie -

Ultime Notizie dalla rete : Bari 45enne

Ha confessato di essere la responsabile della morte delGiuseppe De Mattia la 17enne interrogata in Questura, a. La ragazza, accompagnata dalla madre e alla presenza del difensore, ha raccontato al pm minorile di aver accoltellato l'uomo ...... una delle quali minore, sono state ascoltate nel pomeriggiodi venerdì 2 aprile nella questura diin relazione all'omicidio di Giuseppe De Mattia, pregiudicato, accoltellato nella serata ...«L'ho ucciso io». Ha confessato in lacrime di essere la responsabile della morte del 45enne Giuseppe De Mattia la 17enne interrogata stasera in Questura, a Bari. «Voleva uccidere me e mia madre e mi ...Confessa una minorenne: lo ha fatto, stando al suo racconto, per difendere la madre con cui l'uomo stava litigando ...