Barcellona | Inter avvisata | se non arriva Haaland si punterà tutto su Lautaro Martinez

Il Barcellona prova a mettere paura all'Inter in sede di calciomercato. I blaugrana sono Interessati, come è ben noto, a Erving Haaland, ma sono tantissime le squadre pronte a fare follie per l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund. A quel punto probabilmente l'opinione del calciatore diventerebbe decisiva e se non dovesse sposare la causa dei catalani, questi ripiegherebbero sul piano B. E si tratta di Lautaro Martinez, che in nerazzurro si trova benissimo ma che difficilmente direbbe di no a una proposta del Barca. La clausola rescissoria da oltre cento milioni è solo un lontano ricordo e, soprattutto, il club di Suning ha bisogno di dare respiro alle proprie casse. SportFace.

