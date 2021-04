Barbara Palombelli lascia Stasera Italia Speciale: l’annuncio dopo l’ultima puntata (Di venerdì 2 aprile 2021) Si conclude l’esperienza di Barbara Palombelli con gli speciali di Stasera Italia. L’appuntamento in prima serata condotto da Barbara Palombelli infatti cambia conduttore e probabilmente formato, passando nelle mani del TG4. l’annuncio è stato dato direttamente dalla conduttrice, al termine dell’ultima puntata, quando ha svelato anche alcuni retroscena sulla produzione degli speciali. Barbara Palombelli lascia Stasera Speciale Italia La conduttrice di Forum è al timone di Stasera Italia, programma di approfondimento politico di Rete 4, dal 2018. Conduzioni alternate con Giuseppe Brindisi e ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Si conclude l’esperienza dicon gli speciali di. L’appuntamento in prima serata condotto dainfatti cambia conduttore e probabilmente formato, passando nelle mani del TG4.è stato dato direttamente dalla conduttrice, al termine del, quando ha svelato anche alcuni retroscena sulla produzione degli speciali.La conduttrice di Forum è al timone di, programma di approfondimento politico di Rete 4, dal 2018. Conduzioni alternate con Giuseppe Brindisi e ...

Advertising

magicaGrmente22 : Barbara Palombelli, la chiusura di Stasera Italia Speciale: gli ascolti - mediasetrete4 : #2aprile Alle H 20:30 vi aspetta Barbara Palombelli con una nuova puntata di @StaseraItalia - 48giacelli : LA PALOMBA NON VOLA PIÙ IN PRIMA SERATA – BARBARA PALOMBELLI MOLLA LA CONDUZIONE DEGLI SPECIALI D - raffaellamucci1 : RT @Gianmar26145917: La tecnologia si ribella a Barbara #Palombelli e a #staseraitalia In effetti gli ospiti erano mosci e la trasmissione… - adrianobusolin : RT @Gianmar26145917: La tecnologia si ribella a Barbara #Palombelli e a #staseraitalia In effetti gli ospiti erano mosci e la trasmissione… -