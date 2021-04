Barbara Palombelli, addio a ‘Stasera Italia’: trovato il sostituto (Di venerdì 2 aprile 2021) Barbara Palombelli saluta il pubblico dello speciale di Stasera Italia in onda ogni mercoledì in prima serata. Già deciso chi la sostituirà. La giornalista Barbara Palombelli ha salutato il suo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 2 aprile 2021)saluta il pubblico dello speciale di Stasera Italia in onda ogni mercoledì in prima serata. Già deciso chi la sostituirà. La giornalistaha salutato il suo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

mediasetrete4 : #2aprile Alle H 20:30 vi aspetta Barbara Palombelli con una nuova puntata di @StaseraItalia - 48giacelli : LA PALOMBA NON VOLA PIÙ IN PRIMA SERATA – BARBARA PALOMBELLI MOLLA LA CONDUZIONE DEGLI SPECIALI D - raffaellamucci1 : RT @Gianmar26145917: La tecnologia si ribella a Barbara #Palombelli e a #staseraitalia In effetti gli ospiti erano mosci e la trasmissione… - adrianobusolin : RT @Gianmar26145917: La tecnologia si ribella a Barbara #Palombelli e a #staseraitalia In effetti gli ospiti erano mosci e la trasmissione… - marcodelucact60 : RT @Gianmar26145917: La tecnologia si ribella a Barbara #Palombelli e a #staseraitalia In effetti gli ospiti erano mosci e la trasmissione… -