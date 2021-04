Banca mondiale, pandemia mette sotto pressione debito pubblico di Africa e Medio Oriente (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – La pandemia da Covid-19 avrà effetti pesanti sulle economie del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), secondo un nuovo report della Banca mondiale, contribuendo a un aumento la povertà, deteriorando le finanze pubbliche, aumentando la vulnerabilità del debito ed erodendo ulteriormente la fiducia nei governi. Pur sottolineando l’ingente quantità di denaro che i governi hanno già preso in prestito per sostenere le misure sanitarie e di protezione sociale, che inevitabilmente hanno fatto aumentare il debito pubblico, la World Bank è cosapevole che i Paesi dell’area MENA dovranno continuare a spendere anche per il prossimo futuro. Il rapporto mostra che le economie della regione si sono contratte del 3,8% ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Lada Covid-19 avrà effetti pesanti sulle economie dele del Nord(MENA), secondo un nuovo report della, contribuendo a un aumento la povertà, deteriorando le finanze pubbliche, aumentando la vulnerabilità deled erodendo ulteriormente la fiducia nei governi. Purlineando l’ingente quantità di denaro che i governi hanno già preso in prestito per sostenere le misure sanitarie e di protezione sociale, che inevitabilmente hanno fatto aumentare il, la World Bank è cosapevole che i Paesi dell’area MENA dovranno continuare a spendere anche per il prossimo futuro. Il rapporto mostra che le economie della regione si sono contratte del 3,8% ...

