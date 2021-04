Auto, Ecobonus: per Euro 6 restano solo 12 milioni sui 250 stanziati nel 2021 (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – In tre mesi l’Ecobonus per i veicoli Euro 6 è già agli sgoccioli e rimangono poco più di 12 milioni sui 250 stanziati per gli incentivi. Meno gettonati, invece, gli eco-incentivi per acquistare mezzi ibridi o elettrici: dei 120 milioni aggiuntivi messi a disposizione per il 2021 con la manovra ne sono stati prenotati un terzo, circa 42 milioni. Questo il quadro che emerge dai dati pubblicati sul portale Ecobonus del ministero dello Sviluppo economico. Nel dettaglio, per le Auto con emissioni tra 61 e 135 grammi di CO2 al km (comprensive quindi di alimentazione a benzina o diesel di ultima generazione) sono stati prenotati finora circa 238 milioni, mentre per le Auto elettriche o ibride, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – In tre mesi l’per i veicoli6 è già agli sgoccioli e rimangono poco più di 12sui 250per gli incentivi. Meno gettonati, invece, gli eco-incentivi per acquistare mezzi ibridi o elettrici: dei 120aggiuntivi messi a disposizione per ilcon la manovra ne sono stati prenotati un terzo, circa 42. Questo il quadro che emerge dai dati pubblicati sul portaledel ministero dello Sviluppo economico. Nel dettaglio, per lecon emissioni tra 61 e 135 grammi di CO2 al km (comprensive quindi di alimentazione a benzina o diesel di ultima generazione) sono stati prenotati finora circa 238, mentre per leelettriche o ibride, ...

Advertising

ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: Corsa a rottamare le vecchie auto in cambio di nuovi modelli meno inquinanti: in tre mesi l'ecobonus per gli euro 6 è già… - zazoomblog : Ecobonus agli sgoccioli per le auto euro 6 restano 12 milioni - #Ecobonus #sgoccioli #restano #milioni - DividendProfit : Auto, Ecobonus: per Euro 6 restano solo 12 milioni sui 250 stanziati nel 2021 - DividendProfit : Auto, Ecobonus: per Euro 6 restano solo 12 milioni sui 250 stanziati nel 2021 - CorriereQ : Ecobonus agli sgoccioli, per le auto euro 6 restano 12 milioni -