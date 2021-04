Autismo, ok dalla Regione a piano assistenziale degli psicologi in età evolutiva (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Con l’approvazione del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale la Campania fa un passo in avanti importante sul fronte della presa in carico dei soggetti con disturbo dello spettro autistico in età evolutiva”. A dirlo è il presidente dell’Ordine degli psicologi della Campania, Armando Cozzuto, in merito all’ok della Giunta regionale al Pdta. I dati a disposizione segnalano un aumento, nel corso degli anni, delle persone con Dsa. In Campania, con le dovute approssimazioni e considerando solo gli studenti tra i 7 e 12 anni, i casi si attestano tra i 20mila e i 25mila, con un trend anche qui in crescita. L’intervento della Giunta regionale va a colmare una lacuna che si era determinata dopo l’approvazione della legge sull’Autismo, avvenuta nel 2017, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Con l’approvazione del Percorso diagnostico terapeuticola Campania fa un passo in avanti importante sul fronte della presa in carico dei soggetti con disturbo dello spettro autistico in età”. A dirlo è il presidente dell’Ordinedella Campania, Armando Cozzuto, in merito all’ok della Giunta regionale al Pdta. I dati a disposizione segnalano un aumento, nel corsoanni, delle persone con Dsa. In Campania, con le dovute approssimazioni e considerando solo gli studenti tra i 7 e 12 anni, i casi si attestano tra i 20mila e i 25mila, con un trend anche qui in crescita. L’intervento della Giunta regionale va a colmare una lacuna che si era determinata dopo l’approvazione della legge sull’, avvenuta nel 2017, ...

