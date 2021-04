Autismo | Faraone “Sostenere le famiglie”

(Di venerdì 2 aprile 2021) “La pandemia sta colpendo ancora più pesantemente le persone con disabilità e in particolare le persone cone i loro genitori. Si sono interrotti percorsi di socialità”. Lo dice Davide, senatore di Italia Viva e presidente della Fondazione Italiana per l’, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

"L'Amministrazione comunale di Bagnacavallo ha voluto accogliere la richiesta dell'Anci e l'appello del presidente della Fondazione Italiana per l', Davide, " sottolinea la sindaca ...La reazione diSulla vicenda è intervenuto il senatore di Italia viva Davide, che è anche il presidente della Fondazione Italiana. "Sia chiaro, sbattere fuori dal negozio un ...... la Giornata Mondiale dell’Autismo “Entra in zona blu” è l’appello della Fondazione Italiana per l’Autismo Parla Davide Faraone, presidente della Fondazione Monumenti illuminati di blu in tutta ...Si celebra oggi la giornata mondiale sulla consapevolezza dell'Autismo. Per l'occasione, Davide Faraone ha voluto mandare un personale messaggio affinchè la pandemia non penalizzi ancora chi ...