Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, dichiarazione a sorpresa: "Siamo pericolosi…" (Di venerdì 2 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, la sua storia su Instagram stupisce tutti: "Siamo una combinazione pericolosa". Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, la storia su Instagram per il giorno speciale lascia tutti senza parole: com'è il loro rapporto oggi? L'amicizia tra la ragazza e l'ex gieffino ha fatto molto parlare durante i mesi passati; poco prima

fanpage : I dolcissimi auguri di Aurora Ramazzotti a Tommaso Zorzi per il suo compleanno #tzday - carmeloabbate : Aurora Ramazzotti ha ragione da vendere, va incoraggiata e sostenuta. Ogni donna, nel momento in cui attraversa uno… - Corriere : Ramazzotti: «Io contro i fischi per strada. E le donne mi criticano: non sei abbastanza bella» - davide_crippa : @Robertrycia Son d’accordo con te,ma non penso che aurora ramazzotti non possa uscire di casa perché tutti iniziano a fischiare e urlare - nargillos : RT @peularis: Servizio su Aurora e il catcalling, comincia così: 'Siete d'accordo con Aurora Ramazzotti o siete con quelli che sono contro… -