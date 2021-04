Aumenta il numero di contagiati al Covid dopo gli impegni della Nazionale: anche Verratti è positivo (Di venerdì 2 aprile 2021) dopo Bonucci, anche Verratti è risultato positivo dopo gli impegni con la Nazionale dei giorni scorsi. Leggi su 90min (Di venerdì 2 aprile 2021)Bonucci,è risultatoglicon ladei giorni scorsi.

Advertising

_rubbberducky_ : Ho appena convinto un intero mio gruppo di amici locals a mettersi genshin. Mihoyo pagami per la pubblicità che ti… - zazoomblog : Italia aumenta il numero dei contagiati: Verratti positivo - #Italia #aumenta #numero #contagiati: - ItaSportPress : Italia, aumenta il numero dei contagiati: Verratti positivo - - pensodunquerido : RT @pinksoccer024: #Francia, aumenta il numero di contagiat* in casa OL ?? - pinksoccer024 : #Francia, aumenta il numero di contagiat* in casa OL ?? -