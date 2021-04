Augsburg-Hoffenheim sabato | ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 2 aprile 2021) Solo un punto separa i due club con sede nel sud della Germania, rispettivamente Baviera e Baden-Württemberg, il che significa che entrambe non sono ancora sicure di salvarsi. Sei o sette punti di vantaggio non sono un margine di assoluta sicurezza con otto partite da giocare. Gli ospiti sono nettamente favoriti secondo i bookmaker, nonostante InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Augsburg Hoffenheim

Infobetting

... RB Lipsia 57, Wolfsburg 51, Eintracht 47, Borussia Dortmund 43, Leverkusen 40, Union Berlino 38, Friburgo 37, Stoccarda 36, Borussia Moenchengladbach 36,30, Werder Brema 30,29, ...Spread the love Sono tre i match in programma oggi in Bundesliga . Si parte...Wolfsburg-Colonia, Augsburg-Hoffenheim, Bayer-Schalke e Mainz-Arminia sono quattro partite di Bundesliga e si giocano sabato: pronostici.Bundesliga – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Calcio tra FC Augsburg e TSG 1899 Hoffenheim. La partita è in programma il 3 aprile 2021 alle 15:30. La nostra diretta ti offre aggiornamenti minuto ...