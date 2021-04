Audi Q4 e-tron | nuovo teaser dell’elettrica | presentazione il 14 aprileHDblog it

(Di venerdì 2 aprile 2021)trong> ha condiviso undedicato all’elettrica Q4 e-in cui conferma la data del 14 aprile per la. L’evento di lancio, nello specifico, si terrà alle ore 19 e si potrà seguire online. Nell’immagine si vedono due autovetture. Infatti, la Casa dei 4 anelli annuncerà anche la variante Sportback del suoSUV a batteria. Sembra dunque tutto pronto per scoprire i segreti di questo modello molto atteso. COSA SAPPIAMO? Nel corso del tempo,trong> ha svelato tanti piccoli particolari della nuova vettura. Il costruttore ha già permesso di dare un primo sguardo agli interni. Come abbiamo avuto modo di vedere, la strumentazione sarà digitale e potrà contare su uno schermo da ...

