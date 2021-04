Audi | BMW | Ferrari | Mercedes | Pirelli e VW nelle TOP10 di Best Brands Italia 2021

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nutrita anche nella rappresentanza del mondo automotive ai. Giunta alla sua sesta edizione la classificana delle marche ha decretato anche quest’anno quali sono i brand più forti sul mercato in. Nella Serata di Gala del 30 marzo sono state premiate le marche preferite daglinicategorieCorporate,Product,Growth,Digital Life e, per la prima volta,Sustainability, dedicata ai marchi che hanno saputo distinguersi in termini di sostenibilità. I 247 brand valutati sono stati pre-selezionati all’interno di 38 categorie sulla base della quota di mercato (soglia minima 5%). Tra i ...

Advertising

Lunerbase : Audi Quattro or 330e BMW ?? - FTH2111 : @mervew Bmw>Audi ???? - Lord_of_Saarl : Audi/BMW >>>>> Mercedes - ReatoVolto : @stebellentani Ce li vedo proprio a occupare la A1 con le audi, bmw e mercedes da 60 mila euro messe di traverso - Melaroha2 : @Jinuwife_ Audi, Ferrari, BMW, Porsche , Mercedes Benz, Lexus #ASTRO #ONE #All_Yours @offclASTRO -

Ultime Notizie dalla rete : Audi BMW

Adnkronos

... Volkswagen è 8ª nei Best Growth (marche di prodotto che hanno registrato la crescita più significativa nell'ultimo anno); settima per, ottava pere nona per Mercedes nei Best Digital ...Il brand omonimo perde il 22,2% (13.690 unità), la Seat il 3,6% (2.717) e l'lo 0,1% (6.427), ... Scarica i dati della struttura del mercato auto di marzo 2021 Daimler ein flessione . Andamento ...Nutrita anche nel 2021 la rappresentanza del mondo automotive ai Best Brands Italia. Giunta alla sua sesta edizione la classifica italiana delle marche ha decretato anche quest’anno quali sono i brand ...BMW ed Audi hanno recentemente segnalato alcune problematiche su determinati veicoli. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.