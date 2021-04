Attività di trasporti ha ottenuto aiuti allo Stato per superare la crisi: ora è sotto inchiesta (Di venerdì 2 aprile 2021) Stato uno dei beneficiari degli aiuti previsti dal Governo per fronteggiare la crisi economica dovuta alla pandemia e ha ottenuto un finanziamento bancario garantito dallo Stato di 30mila euro oltre a ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di venerdì 2 aprile 2021)uno dei beneficiari degliprevisti dal Governo per fronteggiare laeconomica dovuta alla pandemia e haun finanziamento bancario garantito ddi 30mila euro oltre a ...

Advertising

rcarangelo : RT @ClaudioDeglinn2: 467 MORTI! Ormai è chiaro che le chiusure non servono a niente! I contagi avvengono sui trasporti pubblici, e chiudere… - irritatrix : RT @ClaudioDeglinn2: 467 MORTI! Ormai è chiaro che le chiusure non servono a niente! I contagi avvengono sui trasporti pubblici, e chiudere… - ClaudioDeglinn2 : RT @ClaudioDeglinn2: 467 MORTI! Ormai è chiaro che le chiusure non servono a niente! I contagi avvengono sui trasporti pubblici, e chiudere… - IPredicatore : RT @ClaudioDeglinn2: 467 MORTI! Ormai è chiaro che le chiusure non servono a niente! I contagi avvengono sui trasporti pubblici, e chiudere… - ArchCmc : RT @oldpaolo: @gloquenzi @virginiaraggi Dalle sentenze degli zelanti giudici alle accuse:la trasparenza del suo operato.Ridotto debiti.Le b… -

Ultime Notizie dalla rete : Attività trasporti Attività di trasporti ha ottenuto aiuti allo Stato per superare la crisi: ora è sotto inchiesta stato uno dei beneficiari degli aiuti previsti dal Governo per fronteggiare la crisi economica dovuta alla pandemia e ha ottenuto un finanziamento bancario garantito dallo Stato di 30mila euro oltre a ...

Scoperti 7 giovani clandestini stipati in un rimorchio ...Compagnia Carabinieri di Thiene una richiesta di intervento da parte di una società di trasporti e ... Proseguiranno le attività investigative dei carabinieri.

Iva agricoltura: cessioni bovini e suini. Confermate le percentuali di compensazione 2021 LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi stato uno dei beneficiari degli aiuti previsti dal Governo per fronteggiare la crisi economica dovuta alla pandemia e ha ottenuto un finanziamento bancario garantito dallo Stato di 30mila euro oltre a ......Compagnia Carabinieri di Thiene una richiesta di intervento da parte di una società die ... Proseguiranno leinvestigative dei carabinieri.