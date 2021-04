Attentato al congresso di Whashington: morto un agente, ucciso l’attentatore (Di venerdì 2 aprile 2021) Attimi di panico a Washington, con un nuovo Attentato al Campidoglio. Il colpevole ha ferito due poliziotti della Capitol Police e poi è stato sparato dalla stessa polizia. Il Campidoglio, sede del Parlamento Usa, è stato messo in lockdown a seguito dell’Attentato e allo staff è stato detto che non poteva entrare né uscire dagli edifici. Uno degli agenti rimasti feriti è stato portato in ospedale da un’auto della polizia, mentre l’altro è stato trasportato da personale medico di emergenza. ucciso dalla polizia il presunto Attentatore Il prel sospetto alla guida, il 25enne dell’Indiana Noah Green, è stato ucciso dagli agenti dopo aver accoltellato uno dei poliziotti. Il presunto assalitore infatti, secondo la Cnn, sarebbe sceso dall’auto brandendo un coltello e ferendo uno dei due ... Leggi su ck12 (Di venerdì 2 aprile 2021) Attimi di panico a Washington, con un nuovoal Campidoglio. Il colpevole ha ferito due poliziotti della Capitol Police e poi è stato sparato dalla stessa polizia. Il Campidoglio, sede del Parlamento Usa, è stato messo in lockdown a seguito dell’e allo staff è stato detto che non poteva entrare né uscire dagli edifici. Uno degli agenti rimasti feriti è stato portato in ospedale da un’auto della polizia, mentre l’altro è stato trasportato da personale medico di emergenza.dalla polizia il presuntore Il prel sospetto alla guida, il 25enne dell’Indiana Noah Green, è statodagli agenti dopo aver accoltellato uno dei poliziotti. Il presunto assalitore infatti, secondo la Cnn, sarebbe sceso dall’auto brandendo un coltello e ferendo uno dei due ...

