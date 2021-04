Attentato al congresso di Washington: morto un agente, ucciso l’attentatore (Di venerdì 2 aprile 2021) Attimi di panico a Washington, con un nuovo Attentato al Campidoglio. Il colpevole ha ferito due poliziotti della Capitol Police e poi è stato sparato dalla stessa polizia. Il Campidoglio, sede del Parlamento Usa, è stato messo in lockdown a seguito dell’Attentato e allo staff è stato detto che non poteva entrare né uscire dagli edifici. Uno degli agenti rimasti feriti è stato portato in ospedale da un’auto della polizia, mentre l’altro è stato trasportato da personale medico di emergenza. ucciso dalla polizia il presunto Attentatore Il prel sospetto alla guida, il 25enne dell’Indiana Noah Green, è stato ucciso dagli agenti dopo aver accoltellato uno dei poliziotti. Il presunto assalitore infatti, secondo la Cnn, sarebbe sceso dall’auto brandendo un coltello e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 2 aprile 2021) Attimi di panico a, con un nuovoal Campidoglio. Il colpevole ha ferito due poliziotti della Capitol Police e poi è stato sparato dalla stessa polizia. Il Campidoglio, sede del Parlamento Usa, è stato messo in lockdown a seguito dell’e allo staff è stato detto che non poteva entrare né uscire dagli edifici. Uno degli agenti rimasti feriti è stato portato in ospedale da un’auto della polizia, mentre l’altro è stato trasportato da personale medico di emergenza.dalla polizia il presuntore Il prel sospetto alla guida, il 25enne dell’Indiana Noah Green, è statodagli agenti dopo aver accoltellato uno dei poliziotti. Il presunto assalitore infatti, secondo la Cnn, sarebbe sceso dall’auto brandendo un coltello e ...

Attentato a Washington, investiti due agenti di polizia: Congresso Usa in lockdown Il Tempo Attentato al congresso di Whashington: morto un agente, ucciso l’attentatore Attimi di panico a Washington, con un nuovo attentato al Campidoglio ... La scena ha però riportato alla memoria il gravissimo assalto al Congresso del 6 gennaio, quando estremisti e milizie ...

USA: tentata irruzione al Campidoglio di Washington DC Stando alle autorità, questo attentato non sarebbe riconducibile al terrorismo ... dopo che due poliziotti sono stati investiti da un’auto vicino alla sede del Congresso americano. Uno degli agenti è ...

