Atlanta vince dopo due supplementari, 16 punti per Gallinari (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Servono due supplementari, agli Atlanta Hawks, per espugnare il parquet dei San Antonio Spurs nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Il quintetto della Georgia, di fronte ai quasi tremila spettatori dell'AT&T Center, si impone per 129-115 al termine di un'autentica battaglia che ha visto, tra i suoi brillanti protagonisti, l'azzurro Danilo Gallinari. La 32enne ala di Sant'Angelo Lodigiani esce dalla panchina e assicura alla causa dei suoi, privi nell'occasione di John Collins, 16 punti in 37 minuti di impiego, impreziositi da 12 rimbalzi ed un assist. I più prolifici sono i padroni di casa DeMar DeRozan e Derrick White, a referto rispettivamente con 36 e 29 punti; tra gli ospiti, ne firmano 28 Bogdan Bogdanovic, Clint Capela e Trae Young. Un overtime anche per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Servono due, agliHawks, per espugnare il parquet dei San Antonio Spurs nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Il quintetto della Georgia, di fronte ai quasi tremila spettatori dell'AT&T Center, si impone per 129-115 al termine di un'autentica battaglia che ha visto, tra i suoi brillanti protagonisti, l'azzurro Danilo. La 32enne ala di Sant'Angelo Lodigiani esce dalla panchina e assicura alla causa dei suoi, privi nell'occasione di John Collins, 16in 37 minuti di impiego, impreziositi da 12 rimbalzi ed un assist. I più prolifici sono i padroni di casa DeMar DeRozan e Derrick White, a referto rispettivamente con 36 e 29; tra gli ospiti, ne firmano 28 Bogdan Bogdanovic, Clint Capela e Trae Young. Un overtime anche per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Atlanta vince Gallo, magia al 2° supplementare. Phila vola, Denver fa paura Philadelphia vince ancora senza Embiid, che pare pronto al rientro: Philly senza di lui ha 'tenuto'. Atlanta passa a San Antonio dopo un doppio tempo supplementare: decisivo Gallinari con una tripla ...

Nba, a Gallinari il derby con Mannion. Si rialzano i Lakers Danilo Gallinari vince il derby italiano con Nico Mannion . Finisce 124 - 108 la sfida nella Baia tra Atlanta e Golden State, con i padroni di casa che possono recriminare per l'assenza pesantissima di Steph Curry . ...

Atlanta vince dopo due supplementari, 16 punti per Gallinari Il Sannio Quotidiano Atlanta vince dopo due supplementari, 16 punti per Gallinari L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Nba: Gallo, magia al 2° supplementare. Phila vola, Denver fa paura Philadelphia vince ancora senza Embiid, che pare pronto al rientro: Philly senza di lui ha “tenuto”. Atlanta passa a San Antonio dopo un doppio tempo supplementare: decisivo Gallinari con una tripla ...

