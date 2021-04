Atalanta Udinese, i convocati di Gasperini: ci sono Toloi e Pessina (Di venerdì 2 aprile 2021) Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida contro l’Udinese: indisponibile solo Hateboer Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida contro l’Udinese: ci sono i due nazionali azzurri Toloi e Pessina, out Hateboer. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Gian Pieroha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida contro l’: indisponibile solo Hateboer Gian Pieroha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida contro l’: cii due nazionali azzurri, out Hateboer. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori:, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko,, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. Leggi su Calcionews24.com

