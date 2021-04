Atalanta-Udinese, Gasperini: “Udinese ottima squadra. Mercato? Ho già detto quello che penso” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Difficile prevedere che partita sarà, l’Udinese è un’ottima squadra. Si vede che è una squadra di valore e che sarebbe uscita dalle zone basse, ora è più tranquilla per quello che riguarda la classifica, ma non per questo sarà meno pericolosa. Anzi, potrebbe esserlo di più”. Queste le parole del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia del match contro l’Udinese, valido per la 29esima giornata di campionato. NAZIONALI – “Dal punto di vista fisico stanno tutti bene, De Roon ha un piccolo problema alla caviglia ma potrebbe essere recuperabile. Ieri si sono allenati in 5 su 12 nazionali, oggi si alleneranno gli altri 7 e domani giochiamo. Siamo rimasti alla gara di Verona, oggi è ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) “Difficile prevedere che partita sarà, l’è un’. Si vede che è unadi valore e che sarebbe uscita dalle zone basse, ora è più tranquilla perche riguarda la classifica, ma non per questo sarà meno pericolosa. Anzi, potrebbe esserlo di più”. Queste le parole del tecnico dell’Gian Pieronella conferenza stampa della vigilia del match contro l’, valido per la 29esima giornata di campionato. NAZIONALI – “Dal punto di vista fisico stanno tutti bene, De Roon ha un piccolo problema alla caviglia ma potrebbe essere recuperabile. Ieri si sono allenati in 5 su 12 nazionali, oggi si alleneranno gli altri 7 e domani giochiamo. Siamo rimasti alla gara di Verona, oggi è ...

