Atalanta-Udinese, Gasperini: “Rush finale una battaglia, ma non guardiamo la classifica. Mercato? Ho già detto quello che penso” (Di venerdì 2 aprile 2021) Giornata di vigilia per l'Atalanta.Si affronteranno domani al "Gewiss Stadium", Atalanta e Udinese, nella sfida valida per la 29^ giornata di Serie A. Un match presentato alla vigilia dal tecnico nerazzurro, Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa."Difficile prevedere la partita che sarà, l'Udinese è un'ottima squadra. Si vede che è una squadra di valore e che sarebbe uscita dalle zone basse, ora è più tranquilla ma non per questo sarà meno pericolosa. Come stano i nazionali? Dal punto di vista fisico stanno tutti bene, De Roon ha un problema alla caviglia ma potrebbe recuperare. Ieri si sono allenati in 5 su 12, oggi si alleneranno gli altri 7 e domani giochiamo. Oggi è il primo vero giorno di raduno. Ci siamo allenati bene, abbiamo messi un po' di ragazzi della Primavera. Abbiamo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 aprile 2021) Giornata di vigilia per l'.Si affronteranno domani al "Gewiss Stadium",, nella sfida valida per la 29^ giornata di Serie A. Un match presentato alla vigilia dal tecnico nerazzurro, Gian Piero, intervenuto in conferenza stampa."Difficile prevedere la partita che sarà, l'è un'ottima squadra. Si vede che è una squadra di valore e che sarebbe uscita dalle zone basse, ora è più tranquilla ma non per questo sarà meno pericolosa. Come stano i nazionali? Dal punto di vista fisico stanno tutti bene, De Roon ha un problema alla caviglia ma potrebbe recuperare. Ieri si sono allenati in 5 su 12, oggi si alleneranno gli altri 7 e domani giochiamo. Oggi è il primo vero giorno di raduno. Ci siamo allenati bene, abbiamo messi un po' di ragazzi della Primavera. Abbiamo ...

Advertising

DiMarzio : 'Udinese posto ideale per crescere, ma qualche scelta mi ha un po' deluso. In estate mi ha cercato l'Atalanta, ma a… - Atalanta_BC : Si riparte! ???? We restart! ? ???? @SerieA - 29ª giornata ?? @Udinese_1896 ?? #GewissStadium ?? 03.04.2021 - 15.00 CE… - Mediagol : #Atalanta-Udinese, Gasperini: 'Rush finale una battaglia, ma non guardiamo la classifica. Mercato? Ho già detto que… - OHWrukashiro : RT @Atalanta_BC: ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #AtalantaUdinese ?? Coach Gasperini’s press confere… - DiMarzio : #SerieA | #Atalanta, dall'infortunio di #DeRoon al dubbio su #Toloi e #Pessina: parla #Gasperini -