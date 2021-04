Atalanta, per fortuna che a Udine non c’è più Selmosson: segnava sempre. Storia del campione chiamato «raggio di Luna» (Di venerdì 2 aprile 2021) Prima ancora di quel Zico riuscito nell’impresa di scalfire la proverbiale freddezza ed essenzialità friulana e a far scendere tutti in piazza minacciando l’annessione all’Austria. Prima di gente come Bierhoff, i nostri Zapata e Muriel, lo stesso De Paul e … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 2 aprile 2021) Prima ancora di quel Zico riuscito nell’impresa di scalfire la proverbiale freddezza ed essenzialità friulana e a far scendere tutti in piazza minacciando l’annessione all’Austria. Prima di gente come Bierhoff, i nostri Zapata e Muriel, lo stesso De Paul e …

Advertising

assocalciatori : ?? Il “Calciatore del mese AIC” di marzo per la Serie A è Luis #Muriel L’attaccante nerazzurro dell’@Atalanta_BC… - Atalanta_BC : 'Sarai per sempre il nostro Mondo'???? 3 anni senza Emiliano #Mondonico. Il Presidente Percassi e tutta la famiglia… - FIGC : È Gian Piero #Gasperini il miglior #allenatore della scorsa stagione di @SerieA! Il tecnico dell'@Atalanta_BC ha ri… - FontanaPres : Palazzetto del centro sportivo di Clusone, a Bergamo, durante l'anno utilizzato per gli allenamenti dell'Atalanta C… - THE6HOKAGEE : RT @86_longo: ?? L'#Atalanta, che ha chiuso per #Ahmedhodzic dal Malmoe, ha più di un dubbio sul riscatto di #Caldara dal #Milan per 15 mili… -