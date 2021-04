Atalanta, Papu Gomez parla del suo addio: "Mai avrei pensato di lasciare Bergamo" (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Papu Gomez è tornato a parlare del suo addio all' Atalanta a distanza di pochi mesi dal suo trasferimento in Spagna. Intervistato dai colleghi di El Desmarque, il fantasista argentino ha confessato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Ilè tornato are del suoall'a distanza di pochi mesi dal suo trasferimento in Spagna. Intervistato dai colleghi di El Desmarque, il fantasista argentino ha confessato ...

Advertising

CorriereQ : Il Papu e l’addio all’Atalanta. A Monchi disse: “Fai tutto il possibile per prendermi” - AndreaRossBlog : Com’è cambiata l’#Atalanta dall’addio del Papu ?????? @Atalanta_BC #Pessina #MatteoPessina - sportli26181512 : Il Papu e l'addio all'Atalanta. A Monchi disse: 'Fai tutto il possibile per prendermi': Il Papu e l'addio all'Atala… - infoitsport : Il Milan pensa a Ilicic. L'Atalanta valuta, altra cessione di lusso dopo quella del Papu? - infoitsport : Intervista Papu Gomez: “Dispiace per come è andata con l’Atalanta” -