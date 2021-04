Atalanta | i convocati di Gasperini per l’Udinese

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #AtalantaUdinese, i convocati di Gian Piero #Gasperini: ci sono #Toloi e #Pessina, ancora out #Hateboer - _SiGonfiaLaRete : I convocati di Gian Piero #Gasperini per #AtalantaUdinese - tuttoatalanta : Udinese, 23 i convocati di Gotti in vista dell'Atalanta - calciodangolo_ : ?? #AtalantaUdinese, i convocati di #Gotti: rimane ancora fuori #Deulofeu ma rientrano #Samir e #Ouwejan ? -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta convocati

Udinese Blog

Commenta per primo Questi idi Gian Piero Gasperini per- Udinese, in programma domani alle 15.00: PORTIERI: Rossi, Sportiello, Gollini DIFENSORI: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, ...In totale erano dodici i nerazzurri: 'Sotto questo profilo ci sono vantaggi e svantaggi. ... Mancini, Toloi e Pessina): 'È una gratificazione per tutta l''.Atalanta-Udinese, i convocati del tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini: ci sono Rafael Toloi e Matteo Pessina, ancora out Hans Hateboer ...E’ resa nota la lista ufficiale di convocati per Gian Piero Gasperini, per la gara contro l’Udinese. La sfida è prevista per domani nello stadio di Bergamo. Ci sono Pessina e Toloi. Assente Hateboer.