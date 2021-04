Atalanta | attesa per i tamponi di Toloi e Pessina

Advertising

tuttoatalanta : Le probabili formazioni di Atalanta-Udinese: Gasp recupera Gosens. Attesa per Toloi e Pessina… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta attesa

TUTTO mercato WEB

BERGAMO - Soltanto sabato mattina Rafael Toloi e Matteo Pessina sapranno se potranno prendere parte ad- Udinese alla ripresa del campionato. I due nazionali nerazzurri, in isolamento su disposizione di ATS Bergamo dopo il rientro dalle qualificazioni mondiali con 4 casi di positività al Covid ...FRANCAVILLA FONTANA - In casa Virtus Francavilla c'è tantaper la gara casalinga di domani con la Cavese, in programma alle ore 15:00 per la 34esima ... l'essere un po' simile all', con ...La Serie A riparte con un turno, il 29esimo, scoppiettante e atteso. Si gioca solo sabato 3 aprile per le festività pasquali. Si parte alle ore 12.30 con lo scontro Milan-Sampdoria, poi ben 7 match in ...Si parte con #ToroJuve? Tutte le sfide che ci attendono questo mese ?#ForzaJuve pic.twitter.com/Q3487tFiVp — JuventusFC (@juventusfc) April 1, 2021 La Juve ora è terza con 55 punti, gli stessi ...