Ata, collaboratore scolastico di ruolo può cambiare provincia e aggiornare terza fascia in altra provincia come assistente amministrativo (Di venerdì 2 aprile 2021) Il personale ATA di ruolo può presentare domanda di mobilità fino al 15 aprile 2021. Gli adempimenti degli uffici si svolgeranno entro il 21 maggio, la pubblicazione dei movimenti è fissata per l’11 giugno 2021. Alcuni chiarimenti per il legame con la terza fascia delle graduatorie di istituto, che vanno aggiornate entro il 22 aprile. La consulenza è richiedibile all'indirizzo lallaorizzonte@orizzontescuola.it L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021) Il personale ATA dipuò presentare domanda di mobilità fino al 15 aprile 2021. Gli adempimenti degli uffici si svolgeranno entro il 21 maggio, la pubblicazione dei movimenti è fissata per l’11 giugno 2021. Alcuni chiarimenti per il legame con ladelle graduatorie di istituto, che vanno aggiornate entro il 22 aprile. La consulenza è richiedibile all'indirizzo lallaorizzonte@orizzontescuola.it L'articolo .

Advertising

PacificoTweet : Personale Ata, #Anief ricorre per accesso III fascia graduatoria d’istituto con licenza media per il profilo di col… - DarioFanciullo : - PacificoTweet : Personale Ata, #Anief ricorre per accesso III fascia graduatoria d’istituto con licenza media per il profilo di col… - orizzontescuola : ATA graduatorie terza fascia, cosa fa punteggio per il collaboratore scolastico: qualifica OSA e OSS, servizio, cer… - zazoomblog : ATA graduatorie terza fascia cosa fa punteggio per il collaboratore scolastico: due qualifiche OSA e OSS servizio c… -