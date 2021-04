Astrazeneca, Olanda sospende vaccinazione negli under 60. In Germania si valuta l’ipotesi della seconda dose con vaccino diverso (Di venerdì 2 aprile 2021) A tre giorni dalle prescrizioni in Germania, con la sospensione della somministrazione del vaccino Astrazeneca negli under 60, anche l’Olanda sospende temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni. La decisione è stata presa dal ministero della Salute olandese secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Anp. Il quotidiano olandese Volkskrant riferisce che la misura è stata adottata per precauzione, dopo che sono stati registrati alcuni casi di effetti collaterali, con trombosi estesa in combinazione con un basso numero di piastrine. L’effetto indesiderato si è verificato da 7 a 10 giorni dopo la vaccinazione in donne di età compresa tra 25 e 65 anni. Ciò ha spinto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) A tre giorni dalle prescrizioni in, con la sospensionesomministrazione del60, anche l’temporaneamente ladelle persone di età inferiore ai 60 anni. La decisione è stata presa dal ministeroSalute olandese secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Anp. Il quotidiano olandese Volkskrant riferisce che la misura è stata adottata per precauzione, dopo che sono stati registrati alcuni casi di effetti collaterali, con trombosi estesa in combinazione con un basso numero di piastrine. L’effetto indesiderato si è verificato da 7 a 10 giorni dopo lain donne di età compresa tra 25 e 65 anni. Ciò ha spinto il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino A… - fattoquotidiano : Astrazeneca, Olanda sospende vaccinazione negli under 60. In Germania si valuta l’ipotesi della seconda dose con va… - kiajo76 : RT @ArturoP66023286: Anche Olanda vieta vaccino AstraZeneca sotto i 60 anni - Avv_Nike : RT @ImolaOggi: Olanda: sospeso vaccino Astrazeneca sotto i 60 anni - Activnews24 : L'#Olanda ha sospeso temporaneamente l'uso del #vaccino anti #Covid19 di #AstraZeneca per le persone di età pari o… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Olanda Olanda sospende vaccino AstraZeneca sotto i 60 anni I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino AstraZeneca. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute olandese, stando a quanto scrive l'agenzia di stampa Anp. .

Dopo la Germania anche l'Olanda blocca AstraZeneca per gli under 60 I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino AstraZeneca: lo ha annunciato oggi il ministero della Salute olandese. La decisione arriva due giorni dopo un'analoga decisione da parte della Germania, che era stata giustificata 'sulla base dei dati ...

Anche l'Olanda sospende AstraZeneca per gli under 60 L'HuffPost L’Olanda sospende il vaccino AstraZeneca sotto i 60 anni I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino AstraZeneca. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute olandese, stando a quanto ...

AstraZeneca, altra grana per il vaccino: l'Olanda lo sospende per gli under60 Una notizia dopo l’altra, un destro-sinistro che fa male al vaccino AstraZeneca. Dopo la decisione della Germania di bloccare il prodotto dell’azienda anglo-svedese per gli over60, adesso il governo ...

I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute olandese, stando a quanto scrive l'agenzia di stampa Anp. .I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino: lo ha annunciato oggi il ministero della Salute olandese. La decisione arriva due giorni dopo un'analoga decisione da parte della Germania, che era stata giustificata 'sulla base dei dati ...I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino AstraZeneca. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute olandese, stando a quanto ...Una notizia dopo l’altra, un destro-sinistro che fa male al vaccino AstraZeneca. Dopo la decisione della Germania di bloccare il prodotto dell’azienda anglo-svedese per gli over60, adesso il governo ...