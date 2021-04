Assimea |  FederComTur e Abbac | dura lettera a Governo e Regione | Adesso basta | fateci riaprire

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tre associazioni di categoria (, FederComTur e Abbac) scrivono al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, al presidente dellaCampania, Vincenzo De Luca, ai prefetti dellae alle Camere di Commercio per chiedere una riapertura immediata e in sicurezza delle attività ancora ferme a causa delle restrizioni. “Dopo un anno di pandemia – si legge nella nota – e con alle spalle una Pasqua e un Natale in rosso per le categorie da noi rappresentate (Commercio, Turismo, Servizi, ristorazione, Artigianato e Pubblici Esercizi), ci sembra ora che ci si assuma le proprie responsabilità. Queste non sono “Zone Rosse”, e le misure di contenimento del virus, come già affermato loscorso Natale, non hanno dato i risultati sperati, anzi la situazione è peggiorata. I controlli sono pressoché inesistenti e non c’ è raccordo tra le ...