Ascolti tv | “Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani” si aggiudica la serata

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 2 aprile 2021) Alle spalle l’Isola dei Famosi “Undal6 – I”, al suo esordio stagione si impone per glidel giovedì sera e totalizza 5.154.000 spettatori pari al 22.5% di share. Il programma surclassa la concorrenza: alla spalle, su Canale 5 c’è L’Isola dei Famosi che non va oltre i 3.176.000 spettatori con uno share del 18.1%. Il reality di Mediaset, tra concorrenza e qualità del programma si mantiene bene o male stabile ma non riesce a fare quel boom atteso. Leggi anche: A undal6 – I: le anticipazioni dell’1 aprile Su Rai 2 Anni 20 ha interessato 445.000 spettatori (1.8%). Su Italia1 Io sono vendetta ha raccolto 1.825.000 spettatori pari al 7.2%, su Rai3 Tutti i soldi del mondo è seguito da 923.000 spettatori con il 3.9%. Su ...