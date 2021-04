Ascolti TV | Giovedì 1 aprile 2021. Un Passo dal Cielo riparte bene (5,1 mln – 22.5%), l’Isola al 18.1%. Tv2000 con Gesù di Nazareth (1.4%) tallona Rai2 (Anni 20 1.8%) (Di venerdì 2 aprile 2021) Un Passo dal Cielo 6 - I Guardiani Nella serata di ieri, Giovedì 1 aprile 2021, su Rai1 l’esordio di Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani ha conquistato 5.154.000 spettatori pari al 22.5% di share (qui il confronto con il debutto della scorsa stagione). Su Canale5 l’Isola dei Famosi ha incollato davanti al video 3.176.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 Anni 20 ha interessato 445.000 spettatori (1.8%). Su Italia1 Io sono vendetta ha raccolto 1.825.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rai3 Tutti i soldi del mondo è seguito da 923.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 934.000 spettatori (4.9%). Su La7 Piazzapulita ha registrato 985.000 spettatori con il 5.1%. Su ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 aprile 2021) Undal6 - I Guardiani Nella serata di ieri,, su Rai1 l’esordio di Undal6 – I Guardiani ha conquistato 5.154.000 spettatori pari al 22.5% di share (qui il confronto con il debutto della scorsa stagione). Su Canale5dei Famosi ha incollato davanti al video 3.176.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su20 ha interessato 445.000 spettatori (1.8%). Su Italia1 Io sono vendetta ha raccolto 1.825.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rai3 Tutti i soldi del mondo è seguito da 923.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 934.000 spettatori (4.9%). Su La7 Piazzapulita ha registrato 985.000 spettatori con il 5.1%. Su ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Giovedì Ascolti tv, grande partenza di Un passo dal cielo 6 contro l'Isola dei Famosi Gli altri ascolti di giovedì 1 aprile 2021 Questi gli altri numeri della serata. Su Italia1 il film Io sono vendetta con John Travolta ha registrato 1.825.000 spettatori (7,2%). Su La7 la ...

Ascolti tv ieri: Un passo dal cielo, Isola dei Famosi - Auditel 1 aprile 2021 Nuovo duello tra Rai 1 e Canale 5. Un passo dal cielo 6 contro L'Isola dei Famosi 2021 : chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 1 aprile 2021 ? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli in merito ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le preferenze ...

