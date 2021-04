Ascolti tv 1 aprile 2021: la fiction in montagna batte il reality al mare (Di venerdì 2 aprile 2021) Ascolti tv: Rai1 stravince su Canale5 Torna la sesta stagione di Un passo dal cielo con Daniele Liotti e su Rai1 registra il 22,51% di share media con 5,154 milioni di telespettatori, vincendo la gara degli Ascolti tv delle reti generaliste e facendo un +6% rispetto al debutto del 2019. Seconda posizione per L’Isola dei Famosi su Canale5 con il 18,1% e 3,176 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva raccolto il 19,3% e 3,3 milioni. Medaglia di bronzo per il film Io sono vendetta su Italia1 con il 7,2% e 1,825 milioni di contatti. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 7,4% e 1,774 milioni con la pellicola La fabbrica di cioccolato. Ascolti tv altre reti La classifica prosegue con il talk show Piazza pulita su La7 con il 5,1% e 985 mila spettatori, ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 2 aprile 2021)tv: Rai1 stravince su Canale5 Torna la sesta stagione di Un passo dal cielo con Daniele Liotti e su Rai1 registra il 22,51% di share media con 5,154 milioni di telespettatori, vincendo la gara deglitv delle reti generaliste e facendo un +6% rispetto al debutto del 2019. Seconda posizione per L’Isola dei Famosi su Canale5 con il 18,1% e 3,176 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa l’adventurecondotto da Ilary Blasi aveva raccolto il 19,3% e 3,3 milioni. Medaglia di bronzo per il film Io sono vendetta su Italia1 con il 7,2% e 1,825 milioni di contatti. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 7,4% e 1,774 milioni con la pellicola La fabbrica di cioccolato.tv altre reti La classifica prosegue con il talk show Piazza pulita su La7 con il 5,1% e 985 mila spettatori, ...

Advertising

babyspettri : RT @strange_days_82: Stasera Italia dopo mesi e mesi di flop chiude definitivamente.Le cause dei pochi ascolti sono tante, in primis la con… - riccardosanna14 : RT @strange_days_82: Stasera Italia dopo mesi e mesi di flop chiude definitivamente.Le cause dei pochi ascolti sono tante, in primis la con… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 1 aprile 2021: la fiction in montagna batte il reality al mare. Un passo dal cielo 6 22,51%, L’Isola dei… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 1 aprile 2021: la fiction in montagna batte il reality al mare. Un passo dal cielo 6 22,51%, L’Isola dei… - GastoneSabba : RT @strange_days_82: Stasera Italia dopo mesi e mesi di flop chiude definitivamente.Le cause dei pochi ascolti sono tante, in primis la con… -