Ascoli, squadra in ritiro dopo il ko di Cosenza (Di venerdì 2 aprile 2021) Aria pesante in casa Ascoli dopo il ko subito a Cosenza questo pomeriggio in uno scontro diretto salvezza importante. Un 2-1, quello del 'San Vito' che ha portato la dirigenza bianconera a indire il ritiro per la squadra di Andrea Sottil non appena rientrata dalla Calabria. I marchigiani si alleneranno domani mattina alle ore 11:30 al Picchio Village. Contro il Vicenza, vittorioso oggi per 1-0 contro il Cittadella, rientrerà l'attaccante Federico Dionisi dopo aver scontato un turno di squalifica. Foto: Logo Ascoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

