Articolo 18 | Fornero incostituzionale | cosa cambia sui licenziamenti

(Di venerdì 2 aprile 2021) La Corte Costituzionale, così come aveva fatto col Jobs act di renziana memoria, boccia anche l’approccio della leggein tema di18 dello statuto dei lavoratori e. Se il licenziamento risulta ingiusto non può essere la specifica dei ‘motivi economici’ a giustificarlo, e il lavoratore deve essere riassunto. La bocciatura del Jobs act La Corte aveva già dato l’altolà al Jobs act, la riforma del lavoro voluta dal governo Renzi, dichiarando illegittimo l’3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte – non modificata dal successivo “Decreto dignità” – che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, spiegarono allora i giudici, “la previsione di ...

La riformaall'18 prevede che, di fronte ad un licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo, il giudice possa ordinare il reintegro in soli tre casi: quando viene ......La decisione è nella sentenza con la quale è stato dichiarato incostituzionale l'18 dello Statuto dei lavoratori - nel testo modificato dalla 'riforma' - con riferimento all'...L’art. 18, settimo comma, secondo periodo ... una disarmonia interna al peculiare sistema delineato dalla legge Fornero (legge n. 92 del 2012). "In un sistema che, per consapevole scelta del ...In caso di licenziamenti per motivi economici è "obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente". A sancirlo è la Corte Costituzionale nella sentenza con la quale ha dichiarato " ...