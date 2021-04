“Arrivate un milione e 300mila dosi di AstraZeneca”. Ma il piano vaccini fa acqua da tutte le parti (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr – Arrivano (in ritardo) i vaccini di AstraZeneca mentre le regioni lanciano l’allarme: le dosi stanno finendo e si rischia lo stop. “In questi minuti sono Arrivate a Pratica di Mare oltre un milione e 340mila dosi del vaccino di AstraZeneca. Saranno distribuite dal Comando operativo di vertice interforze, a partire dalle 13.30 in tutta Italia. A cominciare da circa 200mila dosi destinate al Lazio“. L’annuncio è di Giorgio Mulé, sottosegretario alla Difesa, ai microfoni di 24 Mattino su Radio24. “Ne arriveranno altre 120mila in Veneto, altre 215mila in Lombardia“, spiega. Ma non solo Lazio e Veneto sono a rischio stop: il problema delle poche dosi a disposizione riguarda diverse regioni. E il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr – Arrivano (in ritardo) idimentre le regioni lanciano l’allarme: lestanno finendo e si rischia lo stop. “In questi minuti sonoa Pratica di Mare oltre une 340miladel vaccino di. Saranno distribuite dal Comando operativo di vertice interforze, are dalle 13.30 in tutta Italia. A cominciare da circa 200miladestinate al Lazio“. L’annuncio è di Giorgio Mulé, sottosegretario alla Difesa, ai microfoni di 24 Mattino su Radio24. “Ne arriveranno altre 120mila in Veneto, altre 215mila in Lombardia“, spiega. Ma non solo Lazio e Veneto sono a rischio stop: il problema delle pochea disposizione riguarda diverse regioni. E il ...

